Половина зараженных коронавирусом – молодые люди, более 10 заразились в Литве

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Половина из более чем 200 выявленных зараженных коронавирусом в Литве являются молодыми людьми, десять человек заразились от вернувшихся из-за границы близких родственников, заявила эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

«Основная часть зараженных, более 50 процентов, это молодые люди от 20 до 40 лет. Каждый заболевший человек обладает немалым количеством контактных лиц», – заявила эпидемиолог на пресс-конференции в правительстве во вторник.

По ее словам, поиск контактов этих лиц очень сложен и длителен. Она утверждает, что число заразившихся внутри страны сейчас превышает десять человека.

«Тех лиц, которые заразились не в поездках, а на месте, около 10-13 случаев», – сказала Д. Размувене.

По ее словам, большинство ввезенных случаев сейчас из Соединенного Королевства.

Д. Размувене сказала, что официально подтверждено 12 заразившихся медиков, несколько сотен из них находятся в карантине по причине контактов с коллегами.

По ее словам, лечебные учреждения сейчас организуют работу в группах, чтобы в случае заражения и необходимости изоляции медиков, они могли заменить коллег. Она признала, что в связи с этим есть сложности для лечебных учреждений, но работа больниц пока не останавливается.

Эпидемиолог отметила, что применяющая со вторника обязательная изоляция в помещениях самоуправлений является «правильным решением», поскольку добровольная изоляция не оправдала себя и некоторые люди ее не соблюдали. Эксперт также подчеркнула, что жители должны носить медицинские или самодельные тканевые маски, чтобы люди сами того не зная не распространяли этот вирус.

В Литве на данный момент выявлено 203 случая COVID-19. От инфекции в Литве умер один человек – на прошлой неделе в Укмерге скончалась женщина преклонного возраста. Среди зараженных есть медики, военные НАТО.