Эпидемиолог: Рост количества больных коронавирусом в Литве замедляется

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Рост количества больных коронавирусом в Литве замедляется, сказала 14 апреля LRT эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

«На сегодняшний день могу сказать, что количество больных регистрируют небольшое, но это не означает снижение роста, просто темпы роста замедлились, – сказала эпидемиолог. — Если в первые недели марта количество заболевших удваивалось каждые 3 дня, затем каждые 5, 8 дней, то сейчас этот процесс растянулся во времени, как мы говорим, темпы роста замедлились. Последний раз, по данным на воскресенье, количество больных удвоилось в течение 13 дней».

По словам Д. Размувене, после того как оценят соблюдение условий карантина на Пасху, ситуация станет более ясной. «Я думаю, надо подождать еще 5-7 дней, ведь были пасхальные выходные. Именно наше поведение в эти дни покажет, точно ли ситуация улучшилась. Пика мы, скорей всего, еще не достигли. Надо подождать», – сказала эпидемиолог.

В минувший понедельник в Литве были выявлены восемь случаев коронавируса, общее количество подтвержденных зараженных выросло до 1070, сообщило во вторник Министерство здравоохранения. По причине коронавирусной инфекции в стране скончались 24 человека, выздоровевшим считается 101 человек. По данным Национального центра общественного здоровья, среди выздоровевших — 15 специалистов здравоохранения. Один из них – фармацевт.

В понедельник были взяты 1187 проб, в целом проведен анализ 42 690 мазков.

В Литве коронавирус диагностировали у 195 врачей

В Литве с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 195 врачей, больше 1300 находятся в изоляции, сообщает представитель Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене. По ее словам, часть врачей уже выздоровела, у некоторых истек срок самоизоляции. «По нашим данным, с начала эпидемии коронавирусом заболели 195 врачей, часть уже выздоровела. В изоляции находились 1317 врачей, у части режим самоизоляции завершился», – сказала специалист. По ее словам, больше всего врачей заболели в Клайпедском округе – 82, в Вильнюсском – 63, в Мариямпольском – 21, ни один врач не заболел в Тяльшяйском округе. Больше всего врачей было изолировано в Вильнюсе – 780, Клайпеде – 228, Каунасе – 131, Мариямполе – 112. «Ситуация меняется каждый день», – сказала Р. Лингене.

Среди зараженных — спортсмен

Один из легкоатлетов Литвы заразился коронавирусом, он выздоравливает, форма его заболевания не является тяжелой, однако прочие детали не раскрываются, сообщает BNS.

«Похоже, что форма заболевания легкая, симптомы появились», – сообщил BNS в понедельник президент Федерации легкой атлетики Литвы Эймантас Скрабулис.

Он не раскрыл других деталей о спортсмене, о том, как он заразился и когда, по договоренности с последним.

В конце марта 14 легкоатлетов Литвы вернулись из спортивного лагеря в Турции. По возвращении они были изолированы в гостинице Vanagupe в Паланге. По словам главы федерации, сейчас спортсмены и их тренеры уже находятся дома.

Очаг коронавируса

У эпидемиологов вызывает беспокойство очаг коронавируса, выявленный на швейном предприятии в городке Нямянчине, что в Вильнюсском районе Литвы. Планируется провести тесты и в находящемся неподалеку доме престарелых, сообщает BNS.

«Крупнейший очаг COVID-19 сейчас, если исключить учреждения здравоохранения, – на швейном предприятии в Нямянчине. На минувшей неделе в пятницу там был установлен один, в субботу еще четыре случая, а в воскресенье в целом он был выявлен у тринадцати работников предприятия, и эта цифра будет расти. Вирус распространяется, и это нас беспокоит», – сказала BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

По ее словам, молниеносное распространение не удается остановить и по причине возможных нарушений самоизоляции, а возможно, по причине халатного отношения руководства предприятия, в связи с некоторыми полученными сообщениями уже есть обращения в полицию.

«Особенно беспокоит то, что есть сообщения о нарушении самоизоляции. Около 100 человек должны быть изолированы, а мы уже получили сообщения от жителей Нямянчине о нарушениях изоляции, информирована полиция», – рассказала Р. Лингене.

В воскресенье вечером Национальный центр общественного здоровья сообщил, что, по предварительным данным, вспышка возникла на швейном предприятии Vilnika, на котором работают 314 человек.

Еще один случай, вызывающий обеспокоенность, выявлен в Доме престарелых и опеки Вильнюсского района Senevita.

В этом учреждении коронавирус подтвержден у одного работника. Есть опасения по поводу возможности передачи вируса пожилым людям с хроническими болезнями, для которых вирус особо опасен. В ближайшее время будут взяты анализы у работников (150 человек) и пациентов учреждения (200).

Информация «ЛК», BNS