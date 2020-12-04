Эпидемиологи: 86% подтвержденных в Литве случаев коронавируса — расследованы

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) утверждает, что в ноябре эпидемиологи расследовали 86% подтвержденных случаев коронавируса, и это полностью отвечает стандартам Евросоюза.
«За ноябрь, если рассказать, сколько было не расследованных случаев, то средний показатель будет неполных 14%. Если взять каждую неделю ноября, то самым большим был процент в самый обильный период, когда были крупнейшие показатели заболеваемости, тогда было более 17%», – заявила на пресс-конференции главный специалист Отдела контроля за распространением инфекционных заболеваний НЦОЗ Дайва Размувене.
Она утверждает, что одни лишь технологические решения не могут справиться со всеми вызовами, а не расследованные случаи в основном связанны с нехваткой данных, когда у специалистов нет номера телефона болеющего или сам человек отказывается предоставлять информацию.
«Каждый день проводятся расследования, они продолжительны, длятся ни одни сутки, не нужно думать, что только с помощью информационных технологий можно творить чудеса», – сказала Д. Размувене.
По словам эпидемиолога, на основании положений Европейского центра превенции и контроля над болезнями и других международных организаций, ситуация в стране считается контролируемой, когда не расследованными остаются до 20% случаев.
«В Литве не было ни одной недели, когда ситуация была бы хуже 20%», – сказала она.
После встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с членами Совета экспертов по здоровью математик Вайдотас Землис-Балявичюс во вторник заявил, что провел предварительный анализ и установил, что «у нас 50% случаев, которые недостаточно расследованы».
В сообщении администрации президента говорилось, что «в данный момент в Литве не обеспечивается оперативное и дательное расследование всех выявленных случаев COVID-19, нет возможностей провести качественный анализ, создать четкую картину причин эпидемии».
Д. Размувене утверждает, что В. Землис-Балявичюс огласил неправильные выводы, поскольку учел лишь часть информации, которой располагает НЦОЗ.
«Человек, который выступал, видел, что попавшие в систему случаи на тот час были не расследованы. (…) Сначала поступают данные, потом ведется опрос человека – эпидемиолог опрашивает лицо, собирает данные и (…) вручную вводит в систему то, что узнал, эпидемиологические составляющие. Это занимает время», – пояснила эпидемиолог.