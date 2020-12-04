Эпидемиологи: 86% подтвержденных в Литве случаев коронавируса — расследованы

«Каждый день проводятся расследования, они продолжительны, длятся ни одни сутки, не нужно думать, что только с помощью информационных технологий можно творить чудеса», – сказала Д. Размувене.

По словам эпидемиолога, на основании положений Европейского центра превенции и контроля над болезнями и других международных организаций, ситуация в стране считается контролируемой, когда не расследованными остаются до 20% случаев.

«В Литве не было ни одной недели, когда ситуация была бы хуже 20%», – сказала она.

После встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с членами Совета экспертов по здоровью математик Вайдотас Землис-Балявичюс во вторник заявил, что провел предварительный анализ и установил, что «у нас 50% случаев, которые недостаточно расследованы».

В сообщении администрации президента говорилось, что «в данный момент в Литве не обеспечивается оперативное и дательное расследование всех выявленных случаев COVID-19, нет возможностей провести качественный анализ, создать четкую картину причин эпидемии».

Д. Размувене утверждает, что В. Землис-Балявичюс огласил неправильные выводы, поскольку учел лишь часть информации, которой располагает НЦОЗ.

«Человек, который выступал, видел, что попавшие в систему случаи на тот час были не расследованы. (…) Сначала поступают данные, потом ведется опрос человека – эпидемиолог опрашивает лицо, собирает данные и (…) вручную вводит в систему то, что узнал, эпидемиологические составляющие. Это занимает время», – пояснила эпидемиолог.