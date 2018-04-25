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Эпидемия коронавируса в Китае позволила повысить производство фабрике Audejas

Фото BFL/Кястутис Ванагас

В связи с тем, что в Китае из-за коронавируса остановились текстильные фабрики Вильнюсское предприятие декоративных тканей и мебельного текстиля Audejas готовится к формированию третьей смены, ждет новых станков, которые прибудут через месяц и надеется повысить мощности производства более чем на 50%, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.   

«Мы ощущаем значительно больший интерес покупателей, чем раньше. Европейские производители мебели до сих пор закупали основную часть тканей в Азии, по низким ценам. Сейчас цена на них стала не насколько актуальным вопросом, как обеспечение продукцией», – сказал в интервью газете гендиректор Audejas Дарюс Люткявичюс.

Сейчас в год  Audejas производит более 1,2 млн метров тканей и пока не использует производственные мощности полностью. В прошлом году выручка от продаж выросла на 11% до 5 млн евро и предприятие, работавшее раньше убыточно, получило прибыль. 

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