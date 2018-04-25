Епископы Литвы призывают встретить Пасху объединенными молитвами по ТВ и радио

Nuotrauka BFL/ Mindaugas Vaičiulis

Конференция епископов Литвы призывает встретить праздник Пасхи совместными молитвами по радио, ТВ и интернету.

«Эти изменения – как отсутствие публичных служб, литургий, это акт любви к ближнему. Любви к ближнему потому, чтобы защитить всех, особенно тех, кто в особой зоне риска, с тем, чтобы они не болели», – заявил журналистам в пятницу у Вильнюского кафедрального собора глава Конференции епископов, архиепископ Гинтанас Грушас.

«Это ограничение участия в службе по средством радио-, телетрансляций, интернета являются способом с одной стороны защитить друг друга (…). Мы призываем людей присоединяться к молитве в течение всего этого периода, а особенно в Страстную неделю и в Пасхальное триденствие», – сказал он.

Г. Грушас сказал, что конференция получила указания из Ватикана о том, как в связи с распространением коронавируса встречать приближающуюся Пасху.

В связи с карантином службы будут проходить без широкой публики, а епископы откажутся на Страстной неделе от некоторых традиций.

«Наши обычные процессии в течение всей недели будут исключены из литургии», – сказал архиепископ.

Временно откладывается традиционное крещение взрослых, прочие обряды, исповедоваться можно и после окончания карантина.

Он добавил, что священники до сих пор принимают просьбы о богослужении, однако приходить для этого в храм не нужно – это можно сделать и по электронной почте, пожертвования в поддержку как службы, так и священников тоже можно делать электронным способом.

В этом году Католическая Пасха приходится на 12 апреля. В связи с распространением коронавируса, карантин в Литве продлен до 13 апреля.