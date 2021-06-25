«Эпопея написания фамилий»

В 2017 году на этапе подачи прошел законопроект, который, на наш взгляд, недостаточен и не в полной мере расширяет права граждан Литвы. Именно этот проект, который в то время так и не дошел до финиша, правительство вытащило из ящика пару недель назад и сдуло с него пыль.

В Литве во многом превалирует архаичный подход к личности и его идентичности. Действующее регулирование показывает, что Литовское государство придерживается такого мнения, что имя и фамилия человека (в частности, их письменная форма) принадлежат государству, а не человеку. Написание имени или фамилии стремятся регулировать таким образом, чтобы применялся только алфавит литовского языка, скрывая оригинальные формы национальных имен или фамилий.

Недовольство, выраженное литовскими национальными меньшинствами и, в частности, польским национальным меньшинством, — понятно: из-за государственной политики написания имен и фамилий исторические фамилии были переписаны так, чтобы они соответствовали нормам литовского языка.

Кроме того, в связи с ростом мобильности граждан нашей страны люди находят себе вторые половинки, вступают в брак (в Литве или за рубежом) — в этом случае принято брать фамилию супруга. При вступлении в брак граждан разных стран вписываются разные фамилии в соответствии с разным — политизированным — написанием; и как результат — отец, мать и ребенок в одной семье могут иметь три разные фамилии!

Пару недель назад правительство одобрило законопроект, который не решает полностью ни одну из этих проблем.

Проект, представленный консерваторами (и вновь рассматриваемый правительством), не позволяет учитывать нюансы положения людей. Он позволяет использовать только английский алфавит в именах и фамилиях, оправдывая такое написание используемым Международной организацией гражданской авиации английским алфавитом. Однако такими положениями закона смогут воспользоваться лишь те, в чьих официальных документах, удостоверяющих личность, имя и фамилия записаны буквами лишь английского алфавита. Все остальные лица, чьи фамилии содержат диакритические знаки, должны будут выбрать: фамилию без знака либо, как сегодня, фамилию, переписанную в соответствии с правилами литовского языка.

Более того, закон устанавливает требование об источнике документа. Проблем не должно возникнуть с иностранными официальными документами, в которых записи сделаны буквами английского алфавита. Однако, если в источнике документа используются, например, диакритические знаки немецкого, датского, португальского алфавита, то в соответствии с требованиями этого закона фамилию или имя следует переписать на литовский язык.

Еще большие проблемы ждут польское национальное меньшинство Литвы — даже если фамилия не содержит символов с диакритическими знаками, совершенно неясно последующее подзаконное регулирование: хватит ли выписок из, скажем, документов, выданных межвоенным Польским государством, для изменения фамилии? Также возникает вопрос: зачем вообще нужна такая дополнительная бюрократическая нагрузка на архивы страны и людей, желающих сменить фамилию?

Это создает массу проблем. Во-первых, такой закон ничего не дает польскому национальному меньшинству Литвы. Подобный закон, предлагаемый правительством, разрешил бы недоразумения для г-жи Williams, но человеку по фамилии Bącławek он определенно не поможет. Фамилии с диакритическими знаками, отличными от литовского (и, скорее всего, фамилии, содержащие букву «w» и внутристрочные знаки), не могут быть написаны правильно, т.е. по правилам иностранного языка.

То есть правительство одобрило законопроект, который несовершенен — и таков, что литовские поляки не смогут (без долгих и дорогостоящих судебных разбирательств) восстановить первоначальную форму своей фамилии, которая является правильной в соответствии с правилами родного языка человека. Между тем английские фамилии можно было бы писать правильно. Сознательно ли правительство таким образом стремится не дать полякам Литвы то, чего так давно добивается община наших сограждан? Неужели это еще одна — неудачная, безуспешная — попытка министра юстиции «что-то делать»?

Наши имена — наши, они не должны принадлежать государству. Все это регулирование, направленное на преобразование имен иностранцев латинскими буквами так, чтобы это было более удобно для государственного аппарата, свидетельствует о большом неуважении к человеку, его достоинству, его личности, а иногда и о преднамеренной попытке унизить его.

Жители, принадлежащие к национальным меньшинствам, должны иметь возможность свободно принимать решения. В законопроекте не должно остаться требования доказывать — и порядок написания должен быть основан на латинском, а не на английском алфавите.

Поэтому особенно досадно то, что представленный социал-демократами альтернативный законопроект, который бы, по сути, решил проблему записи имен в личных документах и ​​предоставил бы гораздо больше прав гражданам нашей страны, правящими был отклонен. А они сами, как обычно в Сейме этого созыва, вносят в Сейм очень консервативный и замшелый вариант закона.

Гинтаутас ПАЛУЦКАС, депутат Сейма, член фракции Социал-демократической партии Литвы