Эрдоган: Европа сама виновата в энергетическом кризисе

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Европа сама виновата в нынешнем энергетическом кризисе. Об этом заявил перед началом балканского тура президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haber Global во вторник, 6 сентября.

«У нас нет проблем с природным газом. Европа действительно пожинает то, что посеяла. Позиция… Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ», — сказал Эрдоган.