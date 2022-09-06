Эрдоган: Европа сама виновата в энергетическом кризисе

Европа сама виновата в нынешнем энергетическом кризисе. Об этом заявил перед началом балканского тура президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haber Global во вторник, 6 сентября.
«У нас нет проблем с природным газом. Европа действительно пожинает то, что посеяла. Позиция… Путина говорит о том, что если вы поступаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что ему бы этого «не хотелось, но такая ситуация складывается в Европе». по его мнению, этой зимой у Европы «будут серьезные проблемы».
«У нас такой проблемы нет», — заявил глава Турции.
Напомним, президенты Турции и России обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и ход реализации зерновой сделки.
Эрдоган также предложил сделать Турцию посредником по вопросу оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.korrespondent.net