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Эрдоган и Путин договорились о встрече в Москве 27 августа

Фото ТАСС/Метцель Михаил/Предоставлено фондом ВАРП

27 августа в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

В пятницу, 23 августа, президенты провели телефонный разговор, в ходе которого договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из зоны деэскалации в Сирии.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся после того, как 22 августа город Хан-Шейхун, контролирующий дорогу Алеппо-Хомс, был взят правительственными войсками. Хан-Шейхун, бывший под контролем экстремистов с 2014 года, сильно разрушен. В городе начато разминирование, в первую очередь, жилых домов и объектов инфраструктуры.

NEWSru.com

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