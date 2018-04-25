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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Фото ТАСС/Метцель Михаил/Предоставлено фондом ВАРП

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по напряжению в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что Эрдоган заявил Путину, что наступление сил режима Асада и гуманитарный кризис в провинции следует немедленно остановить. Также Эрдоган и Путин выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.

Отметим, что пресс-служба Кремля пока не обнародовала свое сообщение о результатах переговоров.

Незадолго до беседы с Путиным Эрдоган объявил, что результаты их личных переговоров предопределят дальнейшие действия Анкары в Идлибе. Происходящее в провинции он назвал войной, уточнив, что в результате боя 20 февраля с протурецкими боевиками, поддержанными армией Турции, Дамаск потерял убитыми 150 солдат.

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Как сообщалось, накануне Турция начала военную операцию против режима сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб. После просьбы России, обстрелы прекратились.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца месяца отвести войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов, а ранее обвинил РФ в нарушении соглашений по Сирии.

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