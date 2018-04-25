Эрдоган намерен послать войска в Африку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что собирается отправить войска на помощь международно признанному правительству Ливии. Соответствующий указ будет передан на утверждение парламента в начале января 2020 года.

Выступая перед активом Партии справедливости и развития президент рассказал, что глава правительства национального согласия Фаез аль-Фарадж обратился к Турции с просьбой направить войска, согласно условиям договора о военном сотрудничестве двух стран.

«Мы пойдем туда, куда нас пригласят, и только туда, куда нас пригласят. Мы окажем правительству в Триполи всю необходимую поддержку против генерала-путчиста, поддерживаемого некоторыми европейскими и азиатскими государствами», — сказал Эрдоган.

Правительство Ливии пытается сдержать наступление «Ливийской национальной армии», возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Среди поддерживающих его государств – Россия и Египет, в военных действиях в Ливии принимает участие и «частная военная компания Вагнера».