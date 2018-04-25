default image
Чехия с 11 мая возобновит международное железнодорожное и автобусное сообщение

Подробнее...
default image
Глава Минфина В.Шапока не одобряет идею снижения подоходного налога

Подробнее...
default image
Для выхода из кризиса Г.Науседа предлагает временно снизить подоходный налог

Подробнее...
default image
Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Подробнее...
default image
В Литву поступило 28 млн единиц средств защиты – представитель армии

Подробнее...
default image
За сутки в Литве выявлены 4 новых случая коронавируса, общее количество – 1423

Подробнее...
default image
В Австрии рекордная безработица из-за пандемии

Подробнее...
default image
В Тельшяйском районе Литвы в пожаре погибли двое малолетних детей

Подробнее...
default image
Датский министр "счастлив": эмиграция впервые обогнала иммиграцию

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудит с Генсекретарем НАТО последствия COVID-19 в сфере безопасности

Подробнее...
default image
Гигантские азиатские шершни-убийцы добрались до США

Подробнее...
default image
Апелляционный суд Литвы вновь перенес начало рассмотрения дела о событиях 13 января 1991 года

Подробнее...
default image
В Японии продлен режим ЧС до конца мая

Подробнее...
default image
ВВП Литвы за год вырос на 2,5%, а за квартал - снизился на 0,2%

Подробнее...
Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе
Движение через границу с Польшей будет упрощаться – С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
Часть "коронавирусных" ограничений в России сохранят минимум до конца 2020 года и могут ввести "иммунный паспорт"

Подробнее...
default image
Наплыва желающих выехать из Литвы пока нет - глава погранслужбы

Подробнее...
default image
Нарушена работа веб-сайтов Правительства, Президентуры, министерств

Подробнее...
default image
С 13 мая будут регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

Подробнее...
default image
Антониу Гутерриш назвал основное достижение ООН за 75 лет

Подробнее...
default image
В Польше начался 2-й этап смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа: дух Конституции 1791 года жив и сейчас

Подробнее...
default image
Пандемия нелегалам не помеха

Подробнее...
default image
Власти Албании рассказали о новых правилах для туристов после отмены ЧС

Подробнее...
default image
НАТО предполагает вторую волну Сovid-19

Подробнее...
default image
Литовская федерация футбола надеется на помощь Кабмина в связи с кризисом

Подробнее...
default image
Турецкие пограничники спасли беженцев, не принятых Грецией

Подробнее...
default image
Отменять карантин пока не планируется - министр здравоохранения А.Вярига

Подробнее...
default image
Компенсация за велосипед или самокат при отказе от загрязняющего авто

Подробнее...
default image
Европейская экономика столкнулась со сложностями

Подробнее...
default image
Для анализа на коронавирус отобраны 9 тыс. человек, у трети его нет

Подробнее...
default image
Новшество в Вильнюсе: консультация психолога на месте несчастного случая

Подробнее...
default image
Болгария ослабляет карантин, разрешает поездки внутри страны

Подробнее...
default image
Берлин: вакцины должны быть доступны всем

Подробнее...
default image
США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года

Подробнее...
default image
Литва и Турция договорились об экспорте 20 аппаратов ИВЛ

Подробнее...
default image
Лукашенко решил не отменять в Беларуси парад на 9 мая

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа поздравил Латвию с 30-летием независимости

Подробнее...
default image
За длинные выходные полиция Литвы составила около 150 протоколов о нарушениях

Подробнее...
default image
В Италии карантин победил преступность

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Nuotrauka Turkey at NATO/ twitter.com

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник впервые объявил об ослаблении ограничительных мер в республике, которые были приняты в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

«С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. В воскресенье [10 мая] на прогулку смогут выйти лица в возрасте старше 65 лет в период с 11:00 (время совпадает с московским) до 15:00. Дети в возрасте до 14 лет смогут выйти на улицу 13 мая с 11:00 до 15:00. Люди в возрасте с 15 до 20 лет получат возможность выйти на улицу в те же часы 15 мая», — сообщил турецкий лидер в эфире телеканал NTV.

Кроме того, власти Турции приняли решение снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: Антальи, Айдына, Малатьи, Мерсина, Муглы, Хатая и Эрзурума. Между тем Эрдоган пояснил, что если население республики не будет следовать плану по нормализации жизни в стране, то власти готовы вновь усилить меры.

Меры по борьбе с распространением коронавируса в Турции начали приниматься с начала апреля. Тогда власти ввели комендантский час для лиц младше 20 лет и старше 65 лет, а также запретили въезд и выезд в 31 провинцию, включая Анкару, Стамбул и Анталью. Кроме того, с 10 апреля в стране каждые выходные вводился двухдневный комендантский час для всех жителей Турции.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 127 тыс., умерли 425 человек, выздоровели 68 166.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.