Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник впервые объявил об ослаблении ограничительных мер в республике, которые были приняты в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

«С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. В воскресенье [10 мая] на прогулку смогут выйти лица в возрасте старше 65 лет в период с 11:00 (время совпадает с московским) до 15:00. Дети в возрасте до 14 лет смогут выйти на улицу 13 мая с 11:00 до 15:00. Люди в возрасте с 15 до 20 лет получат возможность выйти на улицу в те же часы 15 мая», — сообщил турецкий лидер в эфире телеканал NTV.

Кроме того, власти Турции приняли решение снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: Антальи, Айдына, Малатьи, Мерсина, Муглы, Хатая и Эрзурума. Между тем Эрдоган пояснил, что если население республики не будет следовать плану по нормализации жизни в стране, то власти готовы вновь усилить меры.

Меры по борьбе с распространением коронавируса в Турции начали приниматься с начала апреля. Тогда власти ввели комендантский час для лиц младше 20 лет и старше 65 лет, а также запретили въезд и выезд в 31 провинцию, включая Анкару, Стамбул и Анталью. Кроме того, с 10 апреля в стране каждые выходные вводился двухдневный комендантский час для всех жителей Турции.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 127 тыс., умерли 425 человек, выздоровели 68 166.