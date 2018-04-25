Эрдоган пригрозил Европе миллионами беженцев

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Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил дать возможность 3,6 млн сирийских беженцев отправиться из Турции в Европу, если ЕС будет критиковать операцию Анкары в Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Выступая в Анкаре, Эрдоган пригрозил «отворить двери» для нелегалов и предостерег ЕС от использования термина «вторжение» в отношении операции «Родник мира».

«Если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию «Родник мира», то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу», — сказал Эрдоган.

«Турция будет игнорировать критику операции «Родник мира», которую мы начали против террористических элементов в то время, как 10 иностранных сил свободно действуют в Сирии», — сказал президент.

Кроме этого, он раскритиковал Египет и Саудовскую Аравию за их неприятие турецкой операции.

«Первым делом, я призываю Саудовскую Аравию взглянуть в зеркало и ответить на вопрос, что вы делаете в Йемене», — подчеркнул он.

Эрдоган также сообщил, что с момента начала операции турецкие военные уничтожили 109 террористов. Всего же, по словам Эрдогана, за последние четыре года Турция «нейтрализовала» в общей сложности 16 тысяч террористов.

В то же время, СМИ сообщают, что в результате обстрела сирийскими курдами турецких городов Акчакале и Джейланпынар на границе с Сирией были ранены по меньшей мере 18 человек.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды. Таким образом он оставил курдов без военной помощи США.

Позже Трамп заявил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.