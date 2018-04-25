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TOP,Сегодня в мире

Эрдоган рассказал, почему Турцию не принимают в ЕС

Фото kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страну не принимают в ЕС из-за религии, а не по причине большого количества населения. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает Анадолу.

«Нам говорят, что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары кроется в другом. Истинная причина заключается в том, что мы — мусульмане», — сказал Эрдоган.

Анкара подписала Соглашение об ассоциации между Турцией и Европейским экономическим союзом в 1963 и, таким образом, приобрела статус ассоциированного члена. В 1987 году Турция официально направила заявление на членство в Евросоюзе, однако стала кандидатом на вступление в интеграционное объединение лишь спустя 12 лет.

Официальной датой начала переговоров по вступлению Анкары в ЕС считается 2005 год, однако членству Турции в союзе мешает то, что страна не располагает территорией в Европе, в полной мере не разделяет демократические европейские ценности, а также находится в конфликте с Грецией.

Напомним, в прошлом году были приостановлены переговоры о вступлении Турции в ЕС. Также прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. При этом у Турции не отзывали статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за сделки по беженцам.

В Европе критикуют Турцию за отход от верховенства закона встране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Ранее МИД Германии заявил, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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