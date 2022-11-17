Эрдоган: Россия и США договорились воздержаться от использования ядерного оружия

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Вашингтон договорились о неиспользовании ядерного оружия, передают РИА Новости.Президент Турции сообщил, что получил информацию от главы своей разведки о том, что делегации России и США после контактов в Анкаре договорились воздержаться от использования ядерного оружия. «На данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — отметил Эрдоган.

Ранее американская сторона сообщала, что встреча главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса 14 ноября в Анкаре проходила в целях поддержания коммуникации между странами по вопросам международной безопасности.