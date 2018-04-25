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Эрдоган встретится в Брюсселе с главами ЕК и Совета ЕС

Nuotrauka Turkey at NATO/ twitter.com

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Брюссель в понедельник проведет встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Европейского совета.

«Президент Турции посетит Брюссель 9 марта, встретится с главой Еврокомиссии и председателем Совета ЕС для обсуждения отношений ЕС и Турции и ситуации в Идлибе», — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, главной темой переговоров станет возобновление выполнения Турцией условий соглашения по миграции 2016 года. Согласно этому документу, Турция обязалась закрыть свою границу с ЕС для нелегальных мигрантов, взамен ЕС пообещал ей €6 млрд и безвизовый режим. По данным ЕК, из этих денег ЕС уже выделил Турции €4,7 млрд. Однако безвиз Брюссель Анкаре не дал, сославшись на нарушения прав человека в Турции.

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