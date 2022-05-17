Эрдоган заявил, что не поддержит присоединение Финляндии и Швеции к NATO

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление в североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

«Мы не скажем «да» на присоединение к NATO тех, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда NATO перестанет быть местом безопасности, а станет местом, где сосредоточены представители террористических организаций», — заявил Эрдоган на брифинге.

Президент Турции пояснил, что ранее Финляндия и Швеция отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.https://90b6b62c893493b05430aa207a065926.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Причиной недовольства Эрдогана является то, что Швеция приютила его противников — соратников Фетхуллаха Гюлена и активистов Рабочей партии Курдистана, объявленной в Турции террористической организацией.