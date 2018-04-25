Эрдоган заявил, что Турция не признает «незаконную аннексию Крыма»

Фото Пресс-служба президентского дворца

Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины. С таким утверждением выступил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«Я вновь хотел бы подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжим поддерживать территориальную целостность Украины», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция продолжит «внимательно следить за положением крымских татар». «Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны», — добавил президент Турции.

Между тем в понедельник, комментируя слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.