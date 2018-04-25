Ерминингельд Готский

Среди моих предков, как по линии крестьянско-старообрядческой, так и по линии дворянской, были носители довольно редких по нынешним временам имен: Евлампий, Никифор, Арефа, Паисий, Евстафий. А вот Ерминингельда не было.

Мой рассказ о принце-мученике предварит историческое и богословское вступление. Я сам очень не люблю, когда книжки начинаются с предисловия. Но тут никак без этого нельзя. Иначе будет очень много непонятного.

Готы – германский народ, пришедший в II веке по Р.Х. из Скандинавии на территорию нынешней Украины. Позже он вынужден был основательно побродить по Европе во времена Великого переселения народов, разделившись на две ветви – восточную (остготы) и западную (вестготы). Вестготы, которые нас интересуют, «засветились» в истории, в частности, тем, что их король Аларих в 410 году разрушил Рим. В середине того же V века этот народ поселяется на Пиренейском полуострове, в нынешней Испании и Португалии, где и происходят интересующие нас события. А несколько раньше, в IV веке, готы принимают христианство в арианской модели. В это время у них появляется письменность и первый в истории перевод на «варварский» язык Библии. Вот мы с вами плавно подошли к богословскому вступлению.

До середины ХI века не было разделения Церкви на католическую и православную. В те времена и Рим, и Византия вырабатывали общие догматы и боролись с возникающими еретическими учениями. Более поздние историки на Западе называют христианство того времени католическим, а на Востоке – православным. Или православно-кафолическим, т.е. всеобъемлющим и правильно славящим Бога. Этот термин возник еще в II веке. Словом, между этими названиями христианства той эпохи можно смело ставить знак равенства. Получится формула: католичество = православие. Я же для краткости и по привычке буду называть Церковь Православной. Да не обидятся на меня родственники жены и остальные братья-католики.

Один из первых наших догматов (полученная в Откровении религиозная истина, признания которой Церковь требует от всех верующих) учит, что Бог-Сын, Иисус Христос, не сотворен и единосущен Богу-Отцу. Проще говоря, он такое же Божество, как и Отец. Александрийский священник Арий же в начале IV века учил, что Иисус – творение Божие и, следовательно, не равен Отцу и является всего лишь посредником между Ним и созданным Им миром. Учение это получило название по имени основателя – арианство и было осуждено на I и II Вселенских Соборах (325 и 381гг.). Однако ересь эта еще долго продолжала существовать за пределами Римской империи. Ее приняли германские племена готов, вандалов и бургундов.

Но хватит испытывать ваше терпение, дорогой читатель, переходим непосредственно к Ерминингельду. Он жил в VI веке и был сыном и соправителем короля вестготов Леовигильда. Их королевство, напомню, располагалось в нынешней Испании. Несмотря на то что у папаши было двое взрослых сыновей Ерминингельд и Реккаред, он женился на фанатичной арианке Госвинте. Сам же наследник был женат на Ингунде, дочери франкского короля, исповедовавшей православие. Под благотворным влиянием жены и епископа Леандра Ерминингельд тоже принимает православие, причем делает это публично. Поступок его приводит в негодование и ярость мачеху, и она в свою очередь настраивает Леовигильда соответствующим образом. Начинается семейный конфликт на религиозной почве.

Освещая дальнейшие события, историки расходятся. Одни считают, что король, чтобы как-то сгладить напряжение, дает сыну во владение Севилью, мол, с глаз долой – из сердца вон. Другие считают, что Леовигильд, наоборот, лишает Ерминингельда всех владений и титулов. Так или иначе, принц, или, как его называет Дмитрий Ростовский, царевич готский, поднимает в 576 году против отца-арианина восстание. Он пытается объединить вокруг себя православных Испании, но отклика от новых единоверцев, увы, не получает.

Закончилось все тем, что мятеж был подавлен, а Ерминингельд пытался укрыться от гнева отца в церкви. Отец предложил ему примирение и действительно вернул сыну прежнее положение. Однако вскоре его обвинили в измене и заточили в тюрьму и потребовали принять арианство, а когда он отказался — убили. Было это 13 апреля 586 года.

Мучимый раскаянием о содеянном Леовигильд уже на смертном одре завещает своему наследнику, младшему сыну, принять православие. Реккаред не только выполняет волю отца, но и через 3 года после мученической смерти старшего брата собирает в Толедо Собор, на котором готы принимают православие.

Память святого мученика Ерминингельда отмечается в Католической церкви 13 апреля, а в Православной 14 (1 по ст.ст.) ноября.

Кстати, готический стиль в архитектуре (храм святой Анны на ул. Майроне в Вильнюсе, например), а тем более молодежная субкультура с аналогичным названием ни к вестготам, ни к мученику Ерминингельду отношения не имеют.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви