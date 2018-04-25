  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Что скрывается за больничной дверью?

Подробнее...
default image
Осенняя уборка города

Подробнее...
default image
Карантин всеобщего масштаба

Подробнее...
default image
Задержаны нелегалы

Подробнее...
default image
Изменения в порядке сбора отходов

Подробнее...
default image
Рейн

Подробнее...
default image
Ерминингельд Готский

Подробнее...
default image
Карантин в учебных заведениях: что важно знать?

Подробнее...
default image
В мировом рейтинге талантов Литва поднялась на 27 место

Подробнее...
default image
В новом сейме фракцию Либерального движения возглавит Э. Гентвилас

Подробнее...
default image
Промкомпании Литвы выделили на экологию 220 млн евро

Подробнее...
default image
Литва планирует установить в Балтийском море ветряные установки в 1,4 мегаватт

Подробнее...
default image
Сейм Литвы принял резолюцию по проблемам и положению в Федерации футбола

Подробнее...
default image
В Клайпеде хотят поощрять компании ветряной электроэнергии, ремонта судов

Подробнее...
default image
В Верхнем бассейне Круонисской ГЭС проведен ремонт

Подробнее...
default image
Litgrid завершила этап расширения LitPol Link, важный для синхронизации

Подробнее...
default image
КС: порядок финансирования LRT не противоречит Конституции

Подробнее...
default image
Годовой спад экономики Литвы – один из самых низких в ЕС

Подробнее...
default image
С вином, перцем и не только

Подробнее...
default image
Упразднен льготный НДС

Подробнее...
default image
Проведено 52% работ по прокладке GIPL, часть трубопровода заполнена газом

Подробнее...
default image
Евросоюз создаст новую систему блокировки террористического интернет-контента

Подробнее...
default image
В спикеры сейма выдвигается единственная кандидатура В. Чмилите-Нильсен

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает новый сейм уменьшить социальное отчуждение

Подробнее...
default image
Главой фракции консерваторов стал Г. Ландсбергис, главой "аграриев" - Р. Карбаускис

Подробнее...
default image
Работающих в Литве иностранцев за время пандемии стало меньше на одну пятую – Соцстрах

Подробнее...
default image
Япония пытается предотвратить демографический кризис

Подробнее...
default image
Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы назначил ренту вдовы сигнатария К. Бразаускене

Подробнее...
default image
В Литве сокращаются смерти от самоубийств, среди пешеходов, но растет их число от рака

Подробнее...
default image
ВОЗ проверит качество вакцины Sputnik V

Подробнее...
default image
Литовцы оптимистично оценивают экономику страны и отчет ЕС по COVID – Евробарометр

Подробнее...
default image
Австралийская полиция спасает детей от насилия

Подробнее...
default image
В каких странах нет коронавируса

Подробнее...
default image
Официальный показатель безработицы в Литве приблизился к 15%

Подробнее...
default image
Сейм Литвы созыва 2020–2024 годов приступил к работе

Подробнее...
default image
За сутки выявлено 2066 новых случаев коронавируса, девять человек умерло

Подробнее...
default image
Последствия изменений климата будут хуже пандемии - ООН

Подробнее...
default image
На следующей неделе Литву посетит с визитом президент Польши А. Дуда

Подробнее...
default image
Власти Испании намекнули на домашний карантин

Подробнее...
TOP,Духовное пространство

Ерминингельд Готский

Среди моих предков, как по линии крестьянско-старообрядческой, так и по линии дворянской, были носители довольно редких по нынешним временам имен: Евлампий, Никифор, Арефа, Паисий, Евстафий. А вот Ерминингельда не было.

Мой рассказ о принце-мученике предварит историческое и богословское вступление. Я сам очень не люблю, когда книжки начинаются с предисловия. Но тут никак без этого нельзя. Иначе будет очень много непонятного.

Готы – германский народ, пришедший в II веке по Р.Х. из Скандинавии на территорию нынешней Украины. Позже он вынужден был основательно побродить по Европе во времена Великого переселения народов, разделившись на две ветви – восточную (остготы) и западную (вестготы). Вестготы, которые нас интересуют, «засветились» в истории, в частности, тем, что их король Аларих в 410 году разрушил Рим. В середине того же V века этот народ поселяется на Пиренейском полуострове, в нынешней Испании и Португалии, где и происходят интересующие нас события. А несколько раньше, в IV веке, готы принимают христианство в арианской модели. В это время у них появляется письменность и первый в истории перевод на «варварский» язык Библии. Вот мы с вами плавно подошли к богословскому вступлению.

До середины ХI века не было разделения Церкви на католическую и православную. В те времена и Рим, и Византия вырабатывали общие догматы и боролись с возникающими еретическими учениями. Более поздние историки на Западе называют христианство того времени католическим, а на Востоке – православным. Или православно-кафолическим, т.е. всеобъемлющим и правильно славящим Бога. Этот термин возник еще в II веке. Словом, между этими названиями христианства той эпохи можно смело ставить знак равенства. Получится формула: католичество = православие.  Я же для краткости и по привычке буду называть Церковь Православной. Да не обидятся на меня родственники жены и остальные братья-католики.

Один из первых наших догматов (полученная в Откровении религиозная истина, признания которой Церковь требует от всех верующих) учит, что Бог-Сын, Иисус Христос, не сотворен и единосущен Богу-Отцу. Проще говоря, он такое же Божество, как и Отец. Александрийский священник Арий же в начале  IV века учил, что Иисус – творение Божие и, следовательно, не равен Отцу и является всего лишь посредником между Ним и созданным Им миром. Учение это получило название по имени основателя – арианство и было осуждено на I и II Вселенских Соборах (325 и 381гг.). Однако ересь эта еще  долго продолжала существовать за пределами Римской империи. Ее приняли германские племена готов, вандалов и бургундов.

Но хватит испытывать ваше терпение, дорогой читатель,  переходим непосредственно к Ерминингельду. Он жил в VI  веке и был сыном и соправителем короля вестготов Леовигильда. Их королевство, напомню, располагалось в нынешней Испании. Несмотря на то что у папаши было двое взрослых сыновей Ерминингельд и Реккаред, он женился на фанатичной арианке Госвинте. Сам же наследник был женат на Ингунде, дочери франкского короля, исповедовавшей православие. Под благотворным влиянием жены и епископа Леандра Ерминингельд тоже принимает православие, причем делает это публично. Поступок его приводит в негодование и ярость мачеху, и она в свою очередь настраивает Леовигильда соответствующим образом. Начинается семейный конфликт на религиозной почве. 

Освещая дальнейшие события, историки расходятся. Одни считают, что король, чтобы как-то сгладить напряжение, дает сыну во владение Севилью, мол,  с глаз долой – из сердца вон. Другие считают, что Леовигильд, наоборот, лишает Ерминингельда всех владений и титулов. Так или иначе, принц, или, как его называет Дмитрий Ростовский, царевич готский, поднимает в 576 году против отца-арианина восстание. Он пытается объединить вокруг себя православных Испании, но отклика от новых единоверцев, увы, не получает.

Закончилось все тем, что мятеж был подавлен, а Ерминингельд пытался укрыться от гнева отца в церкви. Отец предложил ему примирение и действительно вернул сыну прежнее положение. Однако вскоре его обвинили в измене и заточили в тюрьму и потребовали принять арианство, а когда он отказался — убили. Было это 13 апреля 586 года. 

Мучимый раскаянием о содеянном Леовигильд уже на смертном одре завещает своему наследнику, младшему сыну, принять православие. Реккаред не только выполняет волю отца, но и через 3 года после мученической смерти старшего брата собирает в Толедо Собор, на котором готы принимают православие.

Память святого мученика Ерминингельда отмечается в Католической церкви 13 апреля, а в Православной 14 (1 по ст.ст.) ноября.

Кстати,  готический стиль в архитектуре (храм святой Анны на ул. Майроне в Вильнюсе, например), а тем более молодежная субкультура с аналогичным названием ни к вестготам, ни к мученику Ерминингельду отношения не имеют.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.