ЕС будет постепенно наращивать импорт СПГ из США

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Еврокомиссия (ЕК) не рассчитывает полностью заменить в ЕС американским российский газ, но будет постепенно наращивать газовый импорт из США, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Соглашение с Соединенными Штатами направлено на увеличение объема СПГ, поставляемого из США, по отношению к тому, что мы уже имеем. В 2021 году говорили о 22 млрд куб. м. Мы рассчитываем на 15 млрд куб. м дополнительно благодаря этому соглашению, что составляет 10% от российского газа, получаемого нами каждый год», — сказал Мамер в четверг на брифинге в Брюсселе, комментируя перспективы сокращения зависимости от российского газа.

По его выражению, «никто не говорил, что по мановению волшебной палочки соглашение с США позволит Евросоюзу добиться независимости от российского газа». «Это только шаг в данном направлении, и мы надеемся, что к будущему году будем в состоянии продвинуться дальше благодаря этому соглашению и поднять до 35 млрд куб. м (дополнительные поставки)», — объяснил Мамер.