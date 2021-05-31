ЕС будет выдавать COVID-сертификаты жителям третьих стран

Еврокомиссар подчеркнул, что это станет возможным только после открытия внешних границ, пока речь идет только о внутреннем туризме в Евросоюзе.

«Мы также работаем над признанием сертификатов с иностранными государствами, в том числе в многосторонних форматах», – добавил Дидье Рейндерс.

Напомним, Евросоюз разработал три вида COVID-сертификатов. Их можно будет использовать с помощью смартфона и QR-кода. COVID-сертификаты будут доступны с 1 июля.

Также СМИ сообщали, что ЕС включит в COVID- сертификаты не все вакцины. «Зеленый цифровой пропуск» получат только те граждане, которые вакцинировались лицензированным сообществом препаратом.