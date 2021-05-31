ЕС будет выдавать COVID-сертификаты жителям третьих стран

Вакцинированные от коронавируса граждане третьих стран смогут получить COVID-сертификат в Евросоюзе. Такой механизм уже разрабатывается, сказал еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, сообщает РИА Новости в понедельник, 31 мая.
«Что касается выходцев из третьих стран, то, если они прибывают в ЕС с подтверждением вакцинации, они также могут получить доступ к COVID-сертификату ЕС, чтобы путешествовать внутри Евросоюза. Такой механизм готовится», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Еврокомиссар подчеркнул, что это станет возможным только после открытия внешних границ, пока речь идет только о внутреннем туризме в Евросоюзе.
«Мы также работаем над признанием сертификатов с иностранными государствами, в том числе в многосторонних форматах», – добавил Дидье Рейндерс.
Напомним, Евросоюз разработал три вида COVID-сертификатов. Их можно будет использовать с помощью смартфона и QR-кода. COVID-сертификаты будут доступны с 1 июля.
Также СМИ сообщали, что ЕС включит в COVID- сертификаты не все вакцины. «Зеленый цифровой пропуск» получат только те граждане, которые вакцинировались лицензированным сообществом препаратом.korrespondent.net