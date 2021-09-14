ЕС: бытовая техника должна быть долговечной и ремонтируемой

Европейский союз готовится представить план с новыми требованиями к производителям бытовой техники: она снова должна стать долговечной и дольше подлежать ремонту. Это поможет не только защитить права потребителей, но и существенно снизить загрязнение окружающей среды. Ранее с такой инициативой выступила Европейская комиссия, и сейчас ведется ее активное обсуждение, сообщает LSM.
Сегодня многие пользователи вынуждены обновлять свои телефоны, планшеты и другую технику, потому что производители ее уже не ремонтируют и не продают комплектующие. По этой причине в Евросоюзе формулируются новые правила, которые будут требовать, чтобы производители делали свои устройства долговечнее и предоставляли потребителям необходимые комплектующие для ремонта.
“Циркулярная экономика — создать для людей мотивацию не покупать все время новые товары, а дать им возможность их ремонтировать. Мы знаем, что сейчас производители делают вещи на короткий срок, чтобы после окончания двухлетней гарантии мы выбрасывали и покупали новое”, — говорит евродепутат от Латвии Ивар Иябс. Как отмечает Иябс, длительный цикл поддержки мобильных телефонов, планшетов и других цифровых устройств обусловлен экологическими соображениями, поскольку частые обновления электронных продуктов приводят к образованию большого количества отходов, а отработанные электронные продукты загрязняют окружающую среду:
Пока срок действия гарантии на большинство товаров не превышает два года и никакого регулирования, предписывающего более длительное гарантийное обслуживание, в Латвии нет, рассказала представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане: “На данный момент это не отрегулировано четко. Сейчас главное для потребителя — товар работает 2 года, срок, в который потребитель может предъявить претензии, если товар не работает. Для некоторых продуктов это нормальный срок, но техника должна работать намного дольше. На эти новые нормативные акты мы смотрим с оптимизмом”.
Пока разработанные в Европарламенте поправки находятся на стадии обсуждения, и их еще должна утвердить Европейская комиссия. Ожидается, что это может произойти во второй четверти следующего года.freecity.lv