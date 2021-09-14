ЕС: бытовая техника должна быть долговечной и ремонтируемой

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Европейский союз готовится представить план с новыми требованиями к производителям бытовой техники: она снова должна стать долговечной и дольше подлежать ремонту. Это поможет не только защитить права потребителей, но и существенно снизить загрязнение окружающей среды. Ранее с такой инициативой выступила Европейская комиссия, и сейчас ведется ее активное обсуждение, сообщает LSM.

Сегодня многие пользователи вынуждены обновлять свои телефоны, планшеты и другую технику, потому что производители ее уже не ремонтируют и не продают комплектующие. По этой причине в Евросоюзе формулируются новые правила, которые будут требовать, чтобы производители делали свои устройства долговечнее и предоставляли потребителям необходимые комплектующие для ремонта.

“Циркулярная экономика — создать для людей мотивацию не покупать все время новые товары, а дать им возможность их ремонтировать. Мы знаем, что сейчас производители делают вещи на короткий срок, чтобы после окончания двухлетней гарантии мы выбрасывали и покупали новое”, — говорит евродепутат от Латвии Ивар Иябс. Как отмечает Иябс, длительный цикл поддержки мобильных телефонов, планшетов и других цифровых устройств обусловлен экологическими соображениями, поскольку частые обновления электронных продуктов приводят к образованию большого количества отходов, а отработанные электронные продукты загрязняют окружающую среду: