ЕС готовит девятый пакет санкций против РФ

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готовит девятый пакет санкций против РФ за вторжение в Украину. Об этом она сказала во время визита в Финляндию, пишет Spiegel.

«Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию в самое больное место, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну против Украины», — отметила фон дер Ляйен.