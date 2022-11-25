ЕС готовит девятый пакет санкций против РФ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз готовит девятый пакет санкций против РФ за вторжение в Украину. Об этом она сказала во время визита в Финляндию, пишет Spiegel.
«Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию в самое больное место, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну против Украины», — отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС «скоро договорится о глобальном ограничении цены на российскую нефть с G7 и другими важными партнерами».
Ранее СМИ писали, что в ЕС решили смягчить санкции против нефти РФ.
Также сообщалось, что страны ЕС заморозили активов РФ на 68 миллиардов евро.korrespondent.net