ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Совете ЕС идет работа над четвертым пакетом санкций в отношении Беларуси. Он может затронуть до 50 человек. Об этом он сказал в понедельник, 10 мая, на пресс-конференции по итогу заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает Reuters.

«Мы обдумываем будущий пакет санкций, который, надеюсь, будет утвержден в ближайшие недели. Это будет новый пакет санкций, который учтет все, что произошло в стране, включая то, как режим атакует польскую общину», — сказал Боррель.

По его словам, в Беларуси правящий режим продолжает «подавлять и запугивать своих граждан, сегодня польское сообщество стало мишенью этих действий».

По словам одного из дипломатов ЕС, новые санкции будут включать в себя отдельных лиц и это будет «значительный пакет».

Информация о том, что в ЕС начали подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси, появилась еще в начале марта.

Напомним, 25 февраля стало известно, что Евросоюз продлил санкции против Беларуси – представителей власти и бизнеса, включая самого Лукашенко. Санкции продлены против тех людей, которые, как считают в ЕС, ответственны за фальсификацию результатов президентских выборов и жестокое подавление протестов в республике.