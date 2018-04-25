ЕС готовит третий пакет санкций против Беларуси – СМИ

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси. Такое решение министры иностранных дел ЕС приняли после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Об этом собщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter в понедельник, 16 ноября.

«Министры иностранных дел ЕС намерены дать «зеленый свет» третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси на видеоконференции в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс», – написал Йозвяк.

В свою очередь один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская утверждает, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более чем 200 имен. Ее заявление распространила белорусская редакция Радио Свобода.