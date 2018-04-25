ЕС готовит третий пакет санкций против Беларуси – СМИ

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси. Такое решение министры иностранных дел ЕС приняли после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Об этом собщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter в понедельник, 16 ноября.
«Министры иностранных дел ЕС намерены дать «зеленый свет» третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси на видеоконференции в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс», – написал Йозвяк.
В свою очередь один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская утверждает, что страны ЕС готовятся расширить перечень персональных санкций в отношении Беларуси до более чем 200 имен. Ее заявление распространила белорусская редакция Радио Свобода.
В нем указано, что команда Тихановской договаривается с другими странами о расширении и углублении санкционных списков.
«С прошлой недели мы активно работаем над экономическими санкциями против бизнеса и государственных компаний, которые кормят режим. Кроме того, ожидается, что страны ЕС расширят перечень персональных санкций до более 200 имен», – говорится в заявлении.
По словам Тихановской, ее команда стремится пересмотреть международные программы поддержки, «чтобы деньги поступали не напрямую режима, а непосредственно белорусскому обществу».
Кроме того, говорит Тихановская, идет работа над тем, чтобы «иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными банками».
«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift», — заявила оппозиционерка.
Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции против Беларуси. Тогда в список ограничительных мер попали около 40 представителей руководства республики, однако Лукашенко среди них не было. Санкции против него ввели во втором пакете – 6 ноября.korrespondent.net