ЕС и США активизируют продвижение своих ценностей в мире

По его словам, команды ЕС и США несколько месяцев работали активно с целью формирования основополагающего пакта сотрудничества.

«Наши команды работали активно, и эта работа завершилась достижением прекрасных результатов, которые мы объявляем по итогам этого саммита», — добавил Мишель.

Мишель вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подчеркнули, что президент США Джо Байден подтвердил, что «Америка вернулась».

«Он подтвердил, что мы союзники, и у нас одни и те же взгляды и ценности», — заверила фон дер Ляйен.

Мишель также отметил, что Евросоюз и Соединенные Штаты создадут рабочую группу для координации действий по борьбе с изменением климата.

«Мы также обсудили климатические изменения. Мы решили учредить рабочую группу на высоком уровне, чтоб усилить наше сотрудничество по этому вопросу», — пояснил он.

Кроме того, ЕС и США намерены выделять $100 млрд в год для поддержки биоразнообразия в бедных странах, а также добиться того, чтобы две трети мирового населения получили вакцину от коронавируса к концу 2022 года.

«Наша цель ясна — добиться того, чтобы две трети мирового населения было вакцинировано к концу 2022 года», — подытожил Мишель.