ЕС и США активизируют продвижение своих ценностей в мире

Евросоюз и США активизируют продвижение своих ценностей во всем мире. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-США в Брюсселе.
«Мы подтвердили наши амбиции поддерживать, продвигать в международной системе наши фундаментальные ценности — демократию и верховенство права», — сказал Мишель.
По его словам, команды ЕС и США несколько месяцев работали активно с целью формирования основополагающего пакта сотрудничества.
«Наши команды работали активно, и эта работа завершилась достижением прекрасных результатов, которые мы объявляем по итогам этого саммита», — добавил Мишель.
Мишель вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подчеркнули, что президент США Джо Байден подтвердил, что «Америка вернулась».
«Он подтвердил, что мы союзники, и у нас одни и те же взгляды и ценности», — заверила фон дер Ляйен.
Мишель также отметил, что Евросоюз и Соединенные Штаты создадут рабочую группу для координации действий по борьбе с изменением климата.
«Мы также обсудили климатические изменения. Мы решили учредить рабочую группу на высоком уровне, чтоб усилить наше сотрудничество по этому вопросу», — пояснил он.
Кроме того, ЕС и США намерены выделять $100 млрд в год для поддержки биоразнообразия в бедных странах, а также добиться того, чтобы две трети мирового населения получили вакцину от коронавируса к концу 2022 года.
«Наша цель ясна — добиться того, чтобы две трети мирового населения было вакцинировано к концу 2022 года», — подытожил Мишель.korrespondent.net