ЕС и США договорились о более тесном сотрудничестве для помощи Украине

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ЕС и США на форуме в Париже договорились о более тесном сотрудничестве для борьбы с российской дезинформацией, а также для помощи Украине. Об этом пишет Reuters.

В совместном заявлении два союзника заявили, что будут продолжать координировать свои действия, чтобы смягчить негативные последствия в связи с войной в Украине и предоставить помощь в восстановление экономики страны.

«Мы также считаем важным бороться с российской дезинформацией в третьих странах, в том числе в отношении продовольственной безопасности, вместе с нашими партнерами по G7», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что голосование в Сенате США по новому пакету помощи Украине на сумму 40 млрд долларов состоится 16 мая, окончательно документ планируют одобрить 18 мая.

Кроме того, Еврокомиссия планирует на этой неделе предложить новый пакет финансовой помощи Украине.