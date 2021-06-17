ЕС и США планируют вакцинировать две трети мирового населения

Евросоюз и США намерены создать условия для COVID-вакцинации двух третей мирового населения до конца 2022 года. Об этом в Брюсселе заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС-США.
«Мы были единственными в намерении отправить COVID-19 в исторические книги, но для этого существует только один путь — международное сотрудничество и обеспечение доступа к вакцинам всего населения планеты. Мы можем сделать это четырьмя способами. Первый — это экспорт, второй — с помощью COVAX, третий — путем дотаций вакцин и четвертый — через развитие их производственных мощностей. Наша цель четкая — мы хотим вакцинировать по крайней мере две трети мирового населения до конца 2022 года», — отметил Мишель.
Он отметил, что опыт борьбы с COVID-19 должен учитываться при подготовке к будущим кризисам в сфере здравоохранения. Итак, глобальное восстановление после пандемии означает восстановление для всех, а не только для нескольких наиболее развитых стран, сказал Мишель. Поэтому ЕС и США имеют общий интерес в том, чтобы помочь менее развитым странам не только преодолеть пандемию, но и осуществить экономическое возрождение после этого кризиса.
По его словам, с этой целью согласуются другие направления сотрудничества между сторонами, в частности, технологическое развитие в рамках «зеленой» трансформации и борьбы с климатическими изменениями, реформирование ВТО и создание более справедливых условий для международной торговли, продвижение демократии.korrespondent.net