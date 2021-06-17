ЕС и США планируют вакцинировать две трети мирового населения

Евросоюз и США намерены создать условия для COVID-вакцинации двух третей мирового населения до конца 2022 года. Об этом в Брюсселе заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС-США.

«Мы были единственными в намерении отправить COVID-19 в исторические книги, но для этого существует только один путь — международное сотрудничество и обеспечение доступа к вакцинам всего населения планеты. Мы можем сделать это четырьмя способами. Первый — это экспорт, второй — с помощью COVAX, третий — путем дотаций вакцин и четвертый — через развитие их производственных мощностей. Наша цель четкая — мы хотим вакцинировать по крайней мере две трети мирового населения до конца 2022 года», — отметил Мишель.