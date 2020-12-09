ЕС и Великобритания достигли согласия по «ирландскому» вопросу после Brexit

Они сообщили, что достигли принципиального согласия, в частности, по таким вопросам, как пункты пограничного контроля, в том числе специально предназначенные для проверки животных, растений и производных от них и других продуктов, а также как разъяснение о применении государственной помощи в соответствии с положениями протокола.

«Важно обеспечить полное действие соглашения о выходе (Великобритании из ЕС), в частности, протокола по Ирландии и Северной Ирландии, в конце переходного периода, то есть с 1 января 2021 года. Протокол защищает соглашение Страстной пятницы (Белфастское) во всех его аспектах, поддерживая мир, стабильность и процветание на острове Ирландия», — отметили Шефчович и Гоув.

Согласован ряд решений, которые совместный комитет должен принять до 1 января 2021 года. В частности, это касается «практических договоренностей относительно присутствия ЕС в Северной Ирландии».

В Дублине назвали проблему ирландской границы в связи с Brexit урегулированной. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени приветствовал договоренность между Брюсселем и Лондоном о снятии спорных поправок к британскому биллю о внутреннем рынке. В интервью телеканалу RTE во вторник он указал на важное значение этого шага для урегулирования проблемы ирландской границы.

«Это очень важный шаг для всей Ирландии, у нас теперь есть гарантии того, что проблема, касающаяся ирландской границы, урегулирована», — пояснил министр. По его мнению, «на пути реализации прошлогоднего соглашения о выходе Великобритании из ЕС теперь нет препятствий».

«Мы надеемся также, что это сигнал о том, что британское правительство пребывает в договорном настрое», — продолжил глава ирландской дипломатии. «Надо использовать этот момент на переговорах (между ЕС и Великобританией) о будущих отношениях и торговле, — сказал он. — Тогда, быть может, в ближайшие дни соглашение будет достигнуто».

Предложенный ранее британским правительством закон о внутреннем рынке с момента завершения переходного периода после Brexit (31 декабря 2020 года) должен был служить для Лондона страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС. Он предусматривал возможность отступления от положений протокола по Северной Ирландии (части соглашения о Brexit).

Критики документа утверждали, что он не только подорвет доверие к королевству на международной арене, но и поставит под угрозу Белфастское соглашение 1998 года. Этот договор между правительствами Соединенного Королевства и Ирландии позволил прекратить многолетний кровавый конфликт между протестантской и католической общинами Северной Ирландии и гарантировать равные права жителям острова по обе стороны ирландской границы.