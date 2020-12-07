ЕС и Великобритания приостановили консультации по Brexit

Представители Евросоюза и Великобритании не достигли договоренности по соглашению о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии. Об этом говорится в сообщении, которое разместил 4 декабря в Twitter главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает ТАСС.

«После недели интенсивных консультаций мы с Дэвидом Фростом договорились, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам, — написал он. — Председатель фон дер Ляйен и премьер-министр Джонсон обсудят ситуацию в субботу во второй половине дня».

Представители Евросоюза и Великобритании пришли к соглашению в одном из трех ключевых вопросов на переговорах в Брюсселе, которые прошли накануне, — по квотам на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании.