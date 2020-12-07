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ЕС и Великобритания приостановили консультации по Brexit

Photo by stephendarlington on Foter.com / CC BY-ND

Представители Евросоюза и Великобритании не достигли договоренности по соглашению о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit), консультации приостановлены, решение о дальнейших действиях примут британский премьер-министр и глава Еврокомиссии. Об этом говорится в сообщении, которое разместил 4 декабря в Twitter главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье, передает ТАСС.

«После недели интенсивных консультаций мы с Дэвидом Фростом договорились, что условия для соглашения не выполнены в связи с серьезными разногласиями по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам, — написал он. — Председатель фон дер Ляйен и премьер-министр Джонсон обсудят ситуацию в субботу во второй половине дня».

Представители Евросоюза и Великобритании пришли к соглашению в одном из трех ключевых вопросов на переговорах в Брюсселе, которые прошли накануне, — по квотам на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании.

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Об этом вечером в воскресенье, 6 декабря, сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в столице Бельгии. По данным издания, стороны условились, что переходный период перед вступлением в силу новых правил, при которых квоты Евросоюза существенно уменьшатся, продлится пять-семь лет, а не десять, как настаивал ЕС, или три года, как требовали в Лондоне.

При этом, как сообщила газета, по вопросу об обеспечении равных условий конкуренции для британских и европейских компаний компромисса достигнуть не удалось. В Брюсселе утверждают, что Лондон должен придерживаться тех же экологических, трудовых и социальных стандартов, что и ЕС, и отказаться от выработки собственных.

Такие требования британская сторона сочла неприемлемыми и предложила в будущем периодически пересматривать условия торгового соглашения, если его нормы будут заметно расходиться с европейскими, говорится в материале.

Если ЕС в ближайшие двое суток не согласится на предложение Лондона, переговоры могут сорваться окончательно, пишет The Guardian.

belta.by

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