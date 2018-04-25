ЕС и Великобритания признали провал торговых переговоров

Официальные Лондон и Брюссель не договорились об условиях торговли после выхода Великобритания из Европейского Союза. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил руководитель британской делегации на переговорах Дэвид Фрост.

«Мы достигли очень незначительного прогресса в достижении соглашения по важнейшим нерешенным вопросам между нами», — сказал он, комментируя итоги недельных переговоров. По словам Фроста, главным препятствием для соглашения стало настойчивое требование ЕС включить ряд новых и несбалансированных предложений в равные условия игры.

Представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье в свою очередь заявил, что Великобритания отказалась вести полноценный разговор по вопросу равных правил игры и достигнутый прогресс незначителен.

Источники в ЕС сообщили в СМИ, что договоренностей нет почти во всем — от рыболовства и сельского хозяйства до фармацевтических правил и тарифов. «Обе стороны согласились на несогласие друг с другом», — сказал один из дипломатов.

Как сообщалось, завершающий этап переговоров об отношениях после Brexit должен состояться 1 июня. Британия хочет договориться о свободной торговле с Евросоюзом.