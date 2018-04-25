ЕС – Израилю: аннексия Западного берега «не останется без ответа»

Петер Стано, руководитель пресс-службы Главы внешнеполитического ведомства ЕС, прокомментировал в ходе ежедневного брифинга соглашение о формировании коалиции, заключенное Нетаниягу и Ганцем, резко осудив планы Израиля, которые включают аннексию отдельных районов Иудеи и Самарии.

Об этом сообщилов четверг, 23 апреля, издание European Jewish Press .

Стано заявил в ответ на вопросы журналистов: «Европейский Союз принял во внимание политическое соглашение, которое может проложить дорогу к формированию правительства Израиля. Европейский Союз выражает желание тесно сотрудничать с новым правительством в борьбе с коронавирусом. Сотрудничество продолжается и будет расширяться по всем аспектам борьбы с пандемией. Здоровье граждан и нахождение ответа на экономические последствия эпидемии — наш основной приоритет.

Позиция Европейского Союза в отношении статуса территорий, оккупированных Израилем в 1967 году, остается неизменной. В соответствии с международным законом и резолюциями ООН, включая резолюции 242(1967) и 338 (1973), Европейский Союз не признает израильский суверенитет над Западным берегом. Европейский союз вновь повторяет, что любая аннексия будет означать серьезное нарушение международного закона. ЕС продолжит наблюдать за развитием ситуации и будет действовать соответственно.»

Напомним, что 28 января, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу представили в Белом доме американский план ближневосточного урегулирования, именуемый также «сделкой века». Израильское правительство и лидер оппозиции Бени Ганц приветствовали проект соглашения, тогда как палестинская сторона выступила резко против американской «сделки».

В рамках этого плана и после выполнения ряда необходимых условий Палестинская автономия сможет создать суверенное государство, которое будет занимать территорию, равную той, которую в общей сложности занимали «Западный берег» и сектор Газы до 1967 года. Примерно 97% израильтян и 97% палестинских арабов останутся на территории своих государств. Это будет достигнуто с помощью территориального обмена.

Жители арабских анклавов внутри Израиля и жители еврейских анклавов внутри Палестинского государства будут иметь возможность остаться в своих домах. Арабы, проживающие в этих анклавах, получат гражданство Палестинского государства и будут иметь доступ к «большой земле», который будет обязано им обеспечить государство Израиль.

Иорданская долина станет суверенной израильской территорией, однако сельскохозяйственные угодья, находящиеся под управлением палестинской администрации, в соответствии с соглашениями между Израилем и ПА, останутся под управлением их нынешних владельцев.

Помимо Иорданской долины, Израиль немедленно аннексирует все еврейские поселения Иудеи и Самарии. Речь идет о примерно 30-40% территории Иудеи и Самарии. При этом аннексированы будут не только крупные поселения, но и отдельные поселенческие анклавы, а также все дороги, к ним ведущие. Однако в ближайшие четыре года Израиль не имеет права расширять уже существующие поселения и строить новые.

Кроме того, в рамках «обмена территориями» арабское Палестинское государство, согласно предлагаемому плану, может получить земли так называемого «Треугольника» (как северного, так и южного). Речь идет об арабских деревнях на восточной границе: Кафр Кара, Арара, Бака-Джат, Умм аль-Фахм, Калансуа, Тайбе, Кафр-Касем, Тира, Кафр-Бара и Джальджулия.

В Палестинское государство могут также войти земли на юге Израиля, около границы с Египтом, которые будут соединены дорогой с сектором Газы.

Израиль сохраняет суверенитет над своими территориальными водами, а Рамалла получает четыре года на переговоры по «сделке века».