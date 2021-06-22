ЕС, Канада, Британия и США призвали Беларусь сотрудничать по инциденту с бортом Ryanair

Евросоюз, Канада, Великобритания и США призвали власти Беларуси «сотрудничать с международным расследованием инцидента 23 мая», а также начать диалог с представителями оппозиции при содействии ОБСЕ.

Евросоюз

Санкции Евросоюза затронут ключевые секторы экономики Беларуси, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимических продуктов, а также табачную промышленность и финансовый сектор.

Совет министров утвердил постановление о внесении в санкционный список 86 компаний и физических лиц: новые ограничения включают замораживание активов и запрет на выдачу виз. Под ограничительные меры попали в том числе пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, министр обороны Виктор

Среди компаний в санкционном списке значатся: белорусские флагманы Минский автомобильный завод и БелАЗ, нефтяники ННК, ЛОГЕКС и Глобалкастомменеджмент (таможенные услуги), Бремино групп (логистический оператор) и Сохра (продажа белорусских грузовиков, тракторов, самосвалов, стройматериалов). Санкции предусматривают замораживание активов компаний в Европейском союзе.

Согласно заявлению ЕС, решение о санкциях «принято в связи с эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии и жесткими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».

США

Министерство финансов США объявило, что вносит в санкционный список еще 16 белорусских чиновников и силовиков и пять учреждений: КГБ Беларуси, печально известный минский изолятор на Окрестина, внутренние войска МВД, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и УВД Брестской области.

Среди 16 персон, попавших под санкции США — пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, командир спецподразделения КГБ Альфа Сергей Зубков, генпрокурор Андрей Швед, командующий внутренними войсками Николай Карпенков, замминистра юстиции Сергей Калиновский, начальники минской и брестской милиции Михаил Гриб и Александр Астрейко, а также семь членов центризбиркома.

Великобритания

МИД Британии объявил, что параллельно с союзниками тоже расширяет свой санкционный список белорусских персон и учреждений.

Санкции против семи человек и одного учреждения введены непосредственно за принудительную посадку самолета Ryanair и захват Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, а еще четыре человека и одно учреждение включены в список «в ответ на продолжающееся подавление демократии и прав человека в Беларуси Лукашенко и его режимом».

Последствия

Евросоюз — второй по величине после стран Евразийского экономического союза торговый партнер Беларуси. По данным Еврокомиссии, объем белорусского экспорта товаров и услуг в страны ЕС в 2020 году составил почти 7 млрд долларов, или чуть менее 12% ВВП страны.

Промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. Экспорт концерна Белнефтехим в прошлом году составил 4,2 млрд долларов, экспорт удобрений Беларуськалия — 2,4 млрд долларов. Беларуськалий — один из крупнейших в мире производителей удобрений, на его долю приходится около 20% мирового рынка.