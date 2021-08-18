ЕС мог бы усилить санкции в отношении Беларуси, заявил спикер ЕП Д. Сассоли

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Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Беларуси эффективны, они могли бы быть усилены, заявил председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли.

«Мы не хотим возвращения назад, что касается санкций. Мы видим, что это эффективный способ. Мы говорили с премьером (Ингридой Шимоните – BNS), говорили, что они могут быть усилены (…). Каждый раз, когда затрагивается кошелек, есть реакция, поэтому мы видим, что у этого может быть положительный эффект», — заявил Д. Сассоли.

«Мы не откажемся от санкций. Мы требуем освобождения политзаключенных, чтобы не было таких агрессивных фактов как захват самолета Ryanair, Романа (Протасевича), который под домашним арестом, однако он был унижен перед своим сообществом (…). Это унижение, мы хотим, чтобы это было возмещено», — заявил глава ЕП.