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ЕС может оставить свои границы закрытыми для граждан России, США и Бразилии

Фото pixabay.com

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отказа во въезде на свою территорию для жителей России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с пандемией COVID-19.

Об этом, как передает ТАСС, пишет газета The New York Times со ссылкой на проект документа, который готовится в Брюсселе в преддверии частичного открытия с 1 июля внешних границ ЕС.

В списке стран, жители которых смогут въехать в ЕС, сейчас находятся в том числе Китай, Уганда, Куба и Вьетнам. Отмечается, что проект пока не утвержден, финальное решение будет принято на этой неделе, отмечает издание.

Напомним, 10 июня представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции сообщил, что странам-членам союза будет предложено начать открывать границы для граждан третьих стран с 1 июля.

При этом было решено, что границы будут открываться поэтапно для разных стран. Брюссель предложил странам, входящим в ЕС, скоординированный подход, основанный на частичном и постепенном открытии границ. Запрет на въезд в шенгенскую зону и в Евросоюз был введен 17 марта и дважды продлевался.

NEWSru.com

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