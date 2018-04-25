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ЕС может ответить санкциями на возможную аннексию Западного берега Иордана Израилем

Фото pixabay.com

Возможная аннексия Израилем ряда территорий Западного берега реки Иордан не пройдет без ответной реакции Евросоюза. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано,сообщает ТАСС.

«Что касается санкций, то, действительно, решение принимается странами-членами, не будем сейчас спекулировать. В настоящее время идут дискуссии среди стран-членов, — сказал он. — ЕС много раз говорил, как видит аннексию и что она не пройдет незамеченной. ЕС отреагирует».

По словам Стано, вопрос ближневосточного урегулирования будет включен в повестку дня заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС, которое пройдет 15 мая в формате видеоконференции. «Этот вопрос будет обсуждаться в пятницу», — уточнил он.

Речь идет о реализации предполагаемых планов нового коалиционного правительства Израиля по аннексии в ближайшие месяцы ряда территорий Западного берега реки Иордан. Ранее президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявили в Вашингтоне ключевые положения американского плана мирного палестино-израильского урегулирования, заявив, в частности, о намерении американских властей признать еврейские поселения израильской территорией. 22 апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что окончательное решение по данному вопросу остается за Израилем.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реализация предполагаемых планов нового правительства Израиля по аннексии ряда территорий Западного берега реки Иордан подорвет процесс ближневосточного урегулирования. Дипломат подчеркнула, что Россия считает необходимым придерживаться международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, включая резолюции Генассамблеи и Совбеза ООН.

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