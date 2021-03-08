ЕС может потерять до 100 млрд евро из-за пробуксовки вакцинации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале марта обвинил ЕС в срыве поставок вакцин от коронавируса. При этом он объяснил необходимость применения в своей стране российской вакцины Sputnik V тем, что Еврокомиссия не может обеспечить снабжение граждан зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. «Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая», — заявил он в интервью изданию Bild.

По словам политика, Евросоюз не справился с задачей «быстро и эффективно» снабдить европейцев вакциной. «Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя», — подчеркнул премьер.

По состоянию на 7 марта в мире сделано почти 300 млн прививок от коронавирусной инфекции в 111 странах.