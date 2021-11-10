ЕС может созвать экстренный саммит из-за кризиса на границе с Беларусью

В Евросоюзе обсуждают возможность созыва экстренного саммита из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, власти которой, по утверждению Брюсселя, нелегально переправляют людей на территорию сообщества. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

«Да, такое обсуждение имеет место быть по инициативе Польши. Но решения пока нет», — сказал он.

По словам дипломата, власти Польши считают, что «до планового саммите ЕС в декабре слишком далеко, за это время может случиться катастрофа».

«И многие лидеры понимают, что в этом есть правда. До следующего саммита еще целый месяц, а мы видим, как ситуация набирает обороты каждый день. Поэтому вполне допускаем, что глава Евросовета может созвать экстренный саммит в ближайшее время. Возможно, онлайн», — добавил он.

Источник также отметил, что вопрос может проясниться после встречи главы Евросовета Шарля Мишеля в среду с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Следующий плановый саммит Евросоюза, последний в этом году, должен состояться 16-17 декабря в Брюсселе.