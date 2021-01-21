ЕС может запретить въезд британцам из-за нового штамма коронавируса

Фото из открытых источников

ТАСС со ссылкой на сообщение The Times пишет, что Евросоюз может запретить въезжать на свою территорию гражданам Великобритании для предотвращения распространения новых штаммов коронавируса.

Отмечается, что страны Европы смогут получить право по своему усмотрению вводить такой запрет, по крайней мере, до тех пор, пока не будет доказана эффективность вакцин против нового штамма COVID-19.

При этом запрет на въезд может касаться не только пассажиров, прибывающих из Великобритании, но и из других стран вне ЕС, где выявлены новые типы вируса. Об этом говорится в предложении, выдвинутом Германией и одобренном канцлером Ангелой Меркель.