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ЕС начал получать первые партии COVID-вакцин

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Первые партии COVID-вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech развозят по 27 странам Европейского союза. Вакцинацию начнут в воскресенье, 27 декабря. Прививать будут граждан старше 16 лет, сообщает в Еврокомиссия в Twitter.

«После тщательной упаковки партии недавно утвержденной вакцины от COVID-19 отправляются в 27 стран. Эти вакцины в ближайшее время прибудут к месту назначения для использования во время дней вакцинации в странах ЕС 27, 28 и 29 декабря», — отмечается в сообщении.

На эту запись в соцсети отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая написала в Twitter, что тронута данным известием.

«Я тронута тем, что вижу… Через несколько дней будут вакцинированы первые европейцы», — подчеркнула Ляйен.

korrespondent.net

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