ЕС намерен оштрафовать Британию из-за загрязнения воздуха

Европейский суд в первом решении против Великобритании после Brexit постановил, что страна «систематически и настойчиво» нарушает законы о загрязнении воздуха. Об этом сообщает The Telegraph.
Теперь Британия может столкнуться со штрафом от Евросоюза за несоблюдение уровней диоксида азота, связанных с движением тяжелых транспортных средств. При этом Великобритания не приняла мер для минимизации нарушений загрязнения.
В частности, было установлено, что уровни в 16 областях, включая Большой Лондон и Большой Манчестер, «систематически» превышали целевые показатели качества воздуха ЕС, установленные в 2008 году.
Несмотря на то, что Великобритания вышла из Европейского суда 31 декабря, по отношению к ней все еще будут вынесены решения по делам, в которых она принимала участие до Brexit.