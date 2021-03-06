ЕС намерен оштрафовать Британию из-за загрязнения воздуха

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Европейский суд в первом решении против Великобритании после Brexit постановил, что страна «систематически и настойчиво» нарушает законы о загрязнении воздуха. Об этом сообщает The Telegraph.

Теперь Британия может столкнуться со штрафом от Евросоюза за несоблюдение уровней диоксида азота, связанных с движением тяжелых транспортных средств. При этом Великобритания не приняла мер для минимизации нарушений загрязнения.