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ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ — СМИ

Фото BFL/Мартинаса Видзбялиса

Евросоюз планирует установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт газа в рамках «зеленого» перехода. Об этом со ссылкой на законопроект, которые готовятся обсудить руководители ЕС на саммите в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия потребует, чтобы срок действия контрактов на газ ограничивался 2049 годом.

Также будут предложены меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой ЕС столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом газа.

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Законопроект содержит и предложения по более эффективному реагированию членов ЕС на энергетический кризис. В частности, речь идет о нормативах запасов газа в подземных хранилищах.

Как пишет Bloomberg, Россия, обеспечивающая треть потребностей ЕС в газе и наращивающая военное присутствие у границ Украины, заинтересована в долгосрочных контрактах.

Напомним, что ранее цена газа в Европе превысила 1400 долларов. Стоимость газа на европейском рынке начала расти на прошлой неделе. На цены давит подорожание СПГ в Азии.

korrespondent.net

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