ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ — СМИ

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Евросоюз планирует установить крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт газа в рамках «зеленого» перехода. Об этом со ссылкой на законопроект, которые готовятся обсудить руководители ЕС на саммите в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия потребует, чтобы срок действия контрактов на газ ограничивался 2049 годом.

Также будут предложены меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой ЕС столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом газа.