ЕС намерен сократить потребление газа на 15%

В частности, в ЕС заявили, что целевое сокращение составит 10-15%, при этом любой план требует одобрения членов блока из 27 стран. Но официальные лица ЕС говорят, что жизненно важно действовать сейчас, а не ждать, чтобы увидеть, что произойдет с потоками по Северному потоку-1 или другим маршрутам.

«Мы считаем, что полный крах вероятен, и он особенно вероятен, если мы не будем действовать и оставим себя уязвимыми для него», — сказал один из источников агентства в руководстве ЕС.

Он также добавил, что, если Европа не начнет действовать сейчас, это будет дороже, и это будет означать, что «мы танцуем под дудку России».

Напомним, Путин заявил, что прокачка газа по газопроводу Северный поток-1 может сократиться до 1/5 мощности – то есть, до 33 млн куб. м в сутки – если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на отремонтированную в Канаде.

Накануне СМИ сообщили, что объемы экспорта по газопроводу Северный поток-1 сократятся после того, как Россия возобновит поставки газа в четверг, 21 июля.

При этом в Еврокомиссии предполагают, что не стоит ждать перезапуска газопровода Северный поток-1 после ежегодного 10-дневного технического обслуживания. Об этом заявила еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан на брифинге в Сингапуре.