ЕС намерен сократить зависимость от российского газа почти на 80% в этом году

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Европейский Союз разрабатывает план прекращения зависимости от российского газа, что может привести к сокращению его потребления на 80% уже в этом году. Об этом передает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Европейская комиссия должна представить этот план во вторник. Он предусматривает, в частности, освоение новых источников газоснабжения и повышение энергоэффективности.

«Думаю, завтра мы сможем представить план, который существенно снизит нашу зависимость от российского газа уже в этом году и в течение нескольких лет сделает нас независимыми от его импорта. Думаю, это возможно. Это нелегко, но возможно», — заявил глава ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс, выступая в понедельник в Европарламенте.