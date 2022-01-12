ЕС наработает единую позицию по диалогу с РФ — Боррель

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На эту неделю запланирован ряд неформальных встреч министров обороны и иностранных дел стран ЕС — политики обсудят единую позицию блока по безопасности в Европе и диалогу с Россией. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду, 12 января.

«Во время неформальных встреч министров иностранных дел и обороны на этой неделе в Бресте мы будем работать над конкретной ролью и вкладом ЕС. Нам нужно прийти к четкой позицией в отношении того, чего мы хотим достичь в этих дискуссиях об архитектуре европейской безопасности, и, более того, с четкими действиями и вкладами. Для достижения этой цели мы, европейцы, должны объединиться и сформулировать свой ответ на случай, если Россия осуществит свои угрозы Украине или более широкому порядку европейской безопасности», — сказал Боррель.

Евросоюз готовится обсуждать с РФ механизмы безопасности в Европе и способы их улучшения. В том числе возвращение к общим принципам архитектуры безопасности, вытекающим из Хельсинкской хартии, Парижской хартии, соглашения между НАТО и Россией и Венского документа ОБСЕ.

«Что касается самих отношений между ЕС и Россией, лидеры ЕС уже заявили, что любые дальнейшие действия против Украины повлекут за собой реальные издержки и огромные последствия», — добавил Боррель.

Ранее сегодня началось заседание Совета Россия-НАТО. Заседание продлится несколько часов. После чего ожидаются брифинги генсека НАТО и замглавы МИД РФ.