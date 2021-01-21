ЕС, НАТО и Россия надеются на улучшение отношений с США

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Лидеры Евросоюза выразили надежду на то, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена отношения между Брюсселем и Вашингтоном вновь улучшатся.

Так, глава Евросовета Шарль Мишель, отметив, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис стремятся исцелить свою страну и вывести американский народ из пандемии, написал в среду, 20 января в Twitter, что «пришло время вернуться к здравому смыслу и восстановить отношения ЕС и США».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала возвращение США «в круг государств-единомышленников». «Спустя четыре долгих года у Европы снова появится друг в Белом доме», — заявила она, подчеркнув, что Европа готова возобновить связи со своим старым надежным партнером, чтобы «вдохнуть новую жизнь в наш альянс».