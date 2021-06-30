ЕС назвал первые препараты для лечения COVID-19

«Четыре из этих препаратов являются моноклональными антителами, находящимися на стадии рассмотрения Европейским агентством по лекарственным средствам. Еще один — иммунодепрессант, имеющий разрешение на продажу, которое может быть расширено для лечения пациентов с COVID-19», — сказано в сообщении.

На данный момент пять препаратов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал войти в число трех новых терапевтических средств от COVID-19, которые получат разрешение на применение к октябрю этого года.

Препараты из портфолио получат полный пакет научного и финансового сопровождения — от исследований, развития, отбора перспективных образцов и к быстрому регуляторного принятия производства и использования в интересах потребителей.

Напомним, что ранее ВОЗ дала рекомендации по защите от штамма Дельта. Рекомендуется носить маску, придерживаться социальной дистанции, находиться в проветриваемых помещениях, придерживаться гигиены рук, избегать скопления людей.