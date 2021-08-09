ЕС назвал условия для снятия санкций с Беларуси

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением по случаю первой годовщины выборов президента Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко к общенациональному диалогу и уважению к правам человека. Об этом сообщается на сайте Совета Европы в воскресенье, 8 августа.

Боррель отметил, что в течение года после выборов режим Лукашенко «расправлялся с собственным обществом, последовательно углубляя разрыв с белорусским народом».

«Представители оппозиционных и демократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества или погибли при непонятных обстоятельствах, были задержаны или вынуждены покинуть страну и жить в эмиграции», – говорится в заявлении.