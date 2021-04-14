ЕС не будет продлевать контракты с AstraZeneca и Johnson & Johnson

Вакцины компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson не будут закупать для жителей ЕС после того, как закончатся действующие контракты. Соответствующее решение приняла Европейская комиссия, сообщает в среду, 14 апреля, издание Reuters со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

Отмечается, что Еврокомиссия по согласованию с лидерами стран ЕС решила, что контракты с компаниями, производящими вакцины, действующие в 2021 году, не будут продолжаться по истечении сроков.

Вместе с тем Брюссель намерен сосредоточить свое внимание на вакцинах Pfizer и Moderna.

Также официальный представитель ЕС рассказал Reuters, что Еврокомиссия требует разъяснений от компании J&J по поводу «совсем неожиданного» заявления о задержке поставок препарата в ЕС.

Ранее европейский регулятор признал тромбоз редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca. На данный момент известны десятки случаев в разных странах, когда люди были госпитализированы или скончались от тромбоза после вакцины.

Напомним, несколькими днями ранее компания Johnson & Johnson отправила в Европу первые партии COVID-вакцины.