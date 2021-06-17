ЕС не намерен ограничивать закупку нефти и газа у России

Как сообщает CDE-News, Боррель также высказался о перспективах отношений с РФ.

«В нынешних обстоятельствах возобновление партнерства между ЕС и Россией, позволяющее наладить более тесное сотрудничество, кажется далекой перспективой», — сказал он.

Также дипломат сообщил, что к саммиту ЕС подготовлен доклад, в котором проанализированы отношения с Россией. «Но определять дальнейшую политику будут главы государств на саммите в июне, это их прерогатива. Мы надеемся, что они примут этот доклад и проконсультируют нас, как действовать дальше», — добавил Боррель.