ЕС не ослабит давление на власти Белоруссии до изменения ситуации внутри страны

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Страны ЕС не ослабят давление на власти Белоруссии до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в республике не изменится. С таким утверждением выступила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага, сообщает ТАСС.

«Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете [против Белоруссии]. Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей», — напомнила канцлер. «То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Белоруссии не изменится», — утверждала Меркель.